(Aggiornata alle 14.18) Valentino Rossi dal 2021 non sarà più un pilota ufficiale della Yamaha. Lo annuncia la stessa casa giapponese in un comunicato. Il «Dottore» verrà sostituito dalla stella nascente Fabio Quartararo. La mossa, nell’aria da un po’, ridefinisce la line-up della Casa di Iwata per il prossimo biennio: con il francese nel team ufficiale correrà Maverick Viñales, il cui rinnovo per il 20121/2022 è stato annunciato martedì. Una scelta della logica , sia per il rendimento nella scorsa stagione dei due piloti, sia per la loro età (25 anni lo spagnolo, 20 il francese), sia perché su entrambi c’era un interesse forte della Ducati, anch’essa impegnata nella ridefinizione dei suoi assetti per il futuro.