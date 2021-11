Lewis Hamilton (Mercedes) ha vinto il primo Gran Premio del Qatar nella storia della Formula 1. Partendo dalla pole position, il britannico ha corso in testa dall’inizio alla fine, festeggiando il 102. successo della sua carriera. Il sette volte campione del mondo ha preceduto l’olandese Max Verstappen (Red Bull-Honda) e il veterano spagnolo Fernando Alonso (Alpine-Renault). Quest’ultimo non saliva sul podio dal GP d’Ungheria del 2014.

Penalizzato di cinque posizioni in griglia per un’infrazione sotto bandiera gialla durante le qualificazioni di sabato, Verstappen ha reagito alla grande, ritrovandosi secondo già al quinto giro. Non è però mai riuscito ad insidiare il suo rivale inglese.