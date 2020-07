Chissà chi sarebbe in testa, oggi, al Mondiale di Formula 1 se si fossero regolarmente disputati i primi dieci gran premi in calendario. Invece la COVID19 ha mandato all’aria tutto ed eccoci qui ora, all’inizio di luglio, col campionato che parte dal Gran Premio d’Austria, ovvero da quella che in condizioni normali sarebbe stata l’undicesima gara. Dopo soli sette giorni ci sarà una nuova corsa sullo stesso circuito di Zeltweg, chiamata però GP della Stiria, stratagemma indispensabile e imitato da altri per salvare la stagione. Anche a Silverstone, in Inghilterra, si correrà due volte con appellativi diversi: GP di Gran Bretagna (2 agosto) e GP «dei 70 anni della F.1» (9 agosto). Poi ci sarà Monza il 6 settembre, con un possibile seguito la domenica dopo al Mugello per il GP della Toscana che...