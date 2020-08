Trionfo di Lewis Hamilton al GP del Belgio. Il pilota della Mercedes ha vinto restando in testa dall’inizio alla fine della gara e soffrendo solo nel finale per la tenuta delle gomme. Secondo posto per il compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas, terzo l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. A punti anche Ricciardo, Ocon, Albon, Norris, Gasly, Stroll e Perez. Lontanissime le Ferrari che hanno confermato il loro momento no: Vettel chiude al 13. posto, Leclerc al 14. Per Hamilton è la vittoria numero 89 in carriera.