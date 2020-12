La gara è stata caratterizzata da due interruzioni: la prima per l’impressionante incidente occorso al franco-ginevrino Romain Grosjean (Haas) uscito indenne dall’auto incendiata durante il primo giro; poi, dopo la seconda partenza, la vettura del canadese Lance Stroll (Racing Point) si è capovolta dopo essersi scontrata con quella di un avversario. Per Lewis Hamilton si è trattato del 95.esimo successo in carriera.