Lewis Hamilton (Mercedes) ha vinto il GP di Gran Bretagna a Silverstone per la settima volta nella sua carriera. Il sei volte campione del mondo ha così rafforzato la sua posizione di leader del campionato. Hamilton ha festeggiato l’87. successo in Formula 1, il terzo della stagione in quattro gare. È a sole quattro vittorie dal record detenuto da Michael Schumacher. A Silverstone, il numero 44, partendo dalla pole position, ha battuto Max Verstappen (Red Bull-Honda) e Charles Leclerc (Ferrari). Valtteri Bottas ha chiuso all’11. posto. In classifica generale, Hamilton ha ora 88 punti, contro i 58 di Bottas e i 56 di Verstappen.