Lewis Hamilton (Mercedes) si è aggiudicato il Gran Premio d’Ungheria. L’inglese ha preceduto l’olandese con cittadinanza belga Max Verstappen (Red Bull) e il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes). Per il britannico, che grazie al secondo successo in tre gare finora disputate si è preso la leadership del Mondiale, si è trattato dell’otava vittoria sul tracciato dell’Hungaroring. È pertanto stato emulato il primato che apparteneva a Michael Schumacher. Il prossimo Gran Premio è in programma a Silverstone il 12 agosto.