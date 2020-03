Domenica 30 marzo 1980, Long Beach, GP degli Stati Uniti. Dopo essere partito in ultima fila, al 51. giro Clay Regazzoni era in lotta per il 4. posto. A 290 km/h, si ruppero i freni e il ticinese andò a sbattere contro i muri di protezione. La sua carriera in F1 terminò improvvisamente mentre stava affrontando, con la sua Ensign-Ford, il suo 132. GP di una carriera iniziata nel 1970. Vengono ancora i brividi se ripensiamo a quell’episodio, raccontato dallo stesso Clay nel suo libro pubblicato nel 1982. «Quando, con il piede destro schiacciavo il pedale, non sentivo alcuna resistenza...».