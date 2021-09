Thomas Lüthi (Kalex) non è riuscito ad entrare nei primi dieci nel Gran Premio di San Marino a Misano. Il bernese ha chiuso all’undicesimo posto una gara vinta dallo spagnolo Raul Fernandez (Kalex).

Solo in un’occasione, quest’anno, Lüthi è riuscito ad ottenere un piazzamento migliore: un nono posto in Stiria. Partito in quattordicesima posizione, il veterano svizzerò, che abbandonerà le gare al termine della stagione, ha condotto una corsa seria e solida.