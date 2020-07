Il campione del mondo in carica della MotoGp Marc Marquez è stato operato con successo. Lo ha annunciato il suo team. Lo spagnolo 27.enne si è fratturato l’omero del braccio destro nella prima gara della stagione a Jerez, domenica scorsa. La data del ritorno del pilota Honda è ancora incerta, ma è sicuro che dovrà saltare la seconda gara in programma a Jerez, il 26 luglio, per il GP d’Andalusia.