Marc Marquez vince la gara regina del GP delle Americhe davanti al francese Fabio Quartararo (sempre leader del Mondiale) e all’italiano Francesco Bagnaia. Per lo spagnolo si tratta dell’84. successo in carriera, il numero 58 nelle Moto GP. Nelle Moto2 vittoria dell’iberico Raul Fernandez (un’altra caduta per Tom Lüthi) mentre nelle Moto 3 il successo è andato a un altro spagnolo, il giovane Izan Guevara.