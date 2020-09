Chi vince ha sempre ragione. Ieri, però, anche chi ha perso non ha avuto proprio torto. In MotoGP, successo di Maverick Viñales (Yamaha, sesto vincitore in sette gare) in un weekend dove anche la statistica lo ha premiato. La pole messa a segno il sabato è stata la sua terza consecutiva (a Misano) in MotoGP e la quarta complessiva sul circuito romagnolo. Con la vittoria di ieri lo spagnolo ha oltretutto riannodato le fila con qualcosa che qui non si registrava più dal 2010, quando Dani Pedrosa (Honda), ultimo pilota prima di Maverick, aveva vinto dopo aver ottenuto la pole. Dieci anni. Un sacco di tempo, in uno sport che misura i distacchi in millesimi di secondo.

Così Viñales: «Pecco Bagnaia era veloce, io spingevo ma nel contempo cercavo di risparmiare le coperture. Avevamo trovato un set-up...