Il pilota della monoposto numero 33 ha preso la testa della gara dalla prima curva e non è mai stato insidiato da nessuno. Ha preceduto di 16’’555 Lewis Hamilton che, dal canto suo, ha invece dovuto lottare sino alla fine per resistere alla foga di Sergio Perez, l’altro pilota della Red Bull-Honda. Quest’ultimo è diventato il primo messicano a salire sul podio in occasione del Gran Premio nazionale, per la più grande gioia di un pubblico in estasi e scatenato. «Ho saputo mantenere un buon ritmo. Dal momento che ho conquistato la testa della corsa, poi sono stato in grado di controllarla. Non penso ancora al campionato, perché la strada è ancora lunga anche se si è messa bene. Ma le cose possono cambiare rapidamente», ha dichiarato il vincitore. In classifica Verstappen possiede ormai 19 punti di vantaggio sul Hamilton.