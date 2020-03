Malgrado la pandemia, Monte Carlo vuole mantenere il suo Gran Premio di Formula 1. Lo ha precisato l’Automobile Club del Principato, organizzatore della corsa. Il GP di Monaco, in condizioni normali, sarebbe stata la settima corsa della stagione, il 24 maggio. Dopo l’annullamento del GP d’Australia, gara d’apertura, e i rinvii in Bahrein, Vietnam e Cina, la Formula 1 deve riorganizzare il calendario. La direzione della stessa Formula 1 ha lasciato intendere che il debutto stagionale, causa coronavirus, verosimilmente sarebbe arrivato alla fine di maggio. E allora, Monaco potrebbe diventare la prima gara del Mondiale 2020. Da capire, però, cosa faranno Olanda (Zandvoort) e Spagna (Barcellona) il 3 e 10 maggio. Il direttore sportivo della Formula 1, Ross Brawn, conta su una stagione con almeno 17 Gran Premi rispetto ai 22 inizialmente previsti. Per cercare di recuperare alcune date, il Circus potrebbe rinunciare alla tradizionale pausa estiva in agosto. Alcuni Gran Premi, invece, potrebbero svolgersi sull’arco di soli due giorni invece dei canonici tre. Gli organizzatori di Monaco, invece, hanno pianificato la prova su quattro giorni, con le prime prove libere in programma il giovedì dell’Ascensione.