A 90 anni, in seguito a una lunga malattia, è morto sir Stirling Moss, ex pilota britannico di Formula 1, celebre per essere il pilota più vincente che non è però mai riuscito a vincere il titolo mondiale, arrivando secondo in 4 occasioni. Moss debuttò in Formula 1 nel 1951 nel GP di Svizzera ed era l’ultimo fra i piloti che corsero quella stagione ancora vivo. In carriera vinse 16 Gran Premi, ed è da alcuni considerato il più grande pilota a non aver mai vinto il Mondiale. Per meriti automobilistici fu fatto cavaliere nel 2000.