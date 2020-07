Fabio Quartararo (Yamaha) ha festeggiato il suo primo successo in MotoGP. Il francese si è imposto a Jerez in una gara caratterizzata dalla caduta di Marc Marquez (Honda). Partito in pole-positiion, il transalpino non ha deluso le attese e , dopo questo successo ottenuto davanti allo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati), si candida ora per altri importanti traguardi.