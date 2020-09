Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton. È l’estrema sintesi del Gran Premio di Russia di Formula 1 che premia lo strapotere della Mercedes, ma rimanda il sogno del campione del mondo inglese di eguagliare il record di 91 vittorie di Michael Schumacher. A tradire Hamilton è stata una penalità di 10 secondi (5+5). Ne approfitta anche Max Verstappen che con la sua Red Bull si prende un ottimo secondo posto. Ancora in difficoltà le Ferrari con Charles Leclerc che ce la mette tutta ma non va oltre il sesto posto e Sebastian Vettel tredicesimo al termine di un’altra corsa da dimenticare.

Bottas vince così per la seconda volta in carriera il Gran Premio della Russia. A Sochi, il finlandese ha colto al volo l’opportunità in partenza passando subito Verstappen e attaccando all’esterno il suo compagno di squadra, che poi è stato penalizzato con 10 secondi di stop per aver effettuato due prove di partenza in un punto vietato. «Pensavo che la partenza mi avrebbe dato subito un’opportunità. Poi ho avuto un problema strano: un’ape è andata addosso alla mia visiera e – racconta Bottas – ho perso visibilità. Sapevo sarebbe stata una gara lunga, poi Lewis ha avuto la penalità e mi sono trovato leader. Una volta in testa penso di aver avuto un bel passo, ho controllato bene. È bello tornare alla vittoria, mi mancava da un po’, devo cercare di mantenere questo slancio. Sono riuscito a rosicchiare punti, devo continuare a spingere».

Quarta la Racing Point di Sergio Perez davanti alla Renault di Daniel Ricciardo. Il tutto in una gara di fronte ad un pubblico numeroso, partita nel caos con due incidenti dopo poche curve: prima la McLaren del futuro ferrarista Sainz va a muro, poi Leclerc tocca la Racing Point di Stroll che si gira e termina la propria gara. E poco dopo arriva la penalità ad Hamilton che dalla prima posizione lo porta alla ottava posizione, che al traguardo si trasforma in terza grazie alla grande rimonta del campione del mondo: «Non è stata la mia più bella giornata, ma è andata così», afferma il britannico. «Mi prendo questi punti. Per quanto riguarda la gara, in realtà non ho fatto granché, ho semplicemente tenuto la posizione». Una posizione, la terza che porta Hamilton a quota 205 punti, ancora con un bel margine di vantaggio nel Mondiale sul compagno di squadra che a 161 punti può comunque sognare.

