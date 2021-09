Nuova vittoria in classe AT (carburanti alternativi) per il pilota luganese Marco Timbal, nell’ottava e penultima gara del campionato endurance per vetture GT, che si svolge interamente sulla Nordschleife del Nürburgring.

È stata una gara molto particolare, nella quale Timbal ha corso in compagnia di due giovani professionisti, la svizzera Simona de Silvestro e il neozelandese Jaxon Evans. Compagni d’avventura di eccezione per il pilota del team Fourmotors Bioconcept Cars. Sia Simona de Silvestro - cinque stagioni in Indycars e prima donna a salire sul podio a Indianapolis e pilota in Formula E -, sia Jaxon Evans - Porsche Junior Driver e vicecampione nella Supercup Porsche 2021 - dovevano assolvere ancora una decina di giri in gara per ottenere il Permit A, che consente di correre sulla Nordschleife senza limiti di categoria e di partecipare alla 24 Ore.