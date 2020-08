Nuove soddisfazioni per l’equipaggio del pilota luganese Marco Timbal nel campionato endurance che si svolge sulla Nordschleife del Nûrburgring.

In compagnia del tedesco Matthias Beckwermert, e del danese Henrik Bollerslev, con il quale il ticinese ha disputato le ultime 2 edizioni della 24 Ore del Nûrburgring, Timbal ha ottenuto il secondo posto di classe nella categoria AT(carburanti alternativi), ed il 58. rango assoluto su oltre 178 partenti.

I 3 hanno duellato per 6 ore, in una gara ricca di incidenti, al volante della Porsche Cayman 718 GT4 del Team Four Motors Bioconcept, e sono stati preceduti nella loro classe unicamente dalla Porsche 991.2 GT3 Cup dello stesso Team.