Se ne sono viste di tutti i colori al GP dell’Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. Il messicano Sergio Perez (Red Bull-Honda) si è imposto davanti a Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) e a Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda). La corsa si è praticamente decisa in uno sprint di due giri, dopo una lunga sospensione (bandiera rossa) causata dall’incidente (senza conseguenze) di Max Verstappen, andato a sbattere a cinque tornate dal traguardo, quando si trovava in testa, tradito dalle gomme. Quando la gara è ripartita, è stato invece Lewis Hamilton a combinarla grossa. Dopo aver superato Perez, il britannico della Mercedes, è finito dritto alla prima curva, chiudendo poi all’ultimo posto. Verstappen resta leader del Mondiale con 4 punti di vantaggio su Hamilton. Poche soddisfazioni in casa Ferrari: Charles Leclerc ha concluso al quarto posto dopo aver conquistato la pole position alla vigilia; Carlos Sainz ha terminato ottavo.