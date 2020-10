Danilo Petrucci (Ducati) si è imposto sotto la pioggia battente al MotoGP a Le Mans, Francia. L’italiano festeggia così la sua seconda vittoria. La pioggia è arrivata a pochi minuti dalla partenza, costringendo i piloti a cambiamenti dell’ultimo minuto per adattarsi alle condizioni meteo. Petrucci, in queste condizioni sfavorevoli, ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez (Honda). Sul podio, al terzo posto, lo spagnolo Pol Espargaro (KTM). Per Rossi invece è un altro weekend da dimenticare col terzo «zero» di fila dopo la caduta in avvio di gara.