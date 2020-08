Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio d’Inghilterra sul circuito di Silverstone. Il campione del mondo ha preceduto nell’ultima seduta di qualificazione il compagno di scuderia Valtteri Bottas per una prima fila tutta Mercedes ed ha firmato la sua 91. pole. Si tratta anche dell’ottavo anno consecutivo che la Mercedes si aggiudica la pole a Silverstone. Terza piazza per l’olandese Max Verstappen.