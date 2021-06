Tom Lüthi ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale al GP d’Olanda. Il 34.enne bernese, finora due volte 15. in 8 gare della Moto2, ha concluso 14. ad Assen. Autore del 12. tempo nelle qualificazioni, Lüthi è scattato dall’11. posto dopo la positività al coronavirus dello spagnolo Garzo. Tom ha occupato brevemente il 7. rango, ma non è riuscito a tenere il passo con i migliori, scivolando anche al 18.. Come la settimana precedente al Sachsenring, ha avuto un problema con il bilanciamento della sua Kalex con il serbatoio pieno. Raul Fernandez ha festeggiato il suo terzo successo stagionale, prima di una pausa di 5 settimane. Lo spagnolo ha vinto con un secondo sul compagno di squadra Remy Gardner. L’australiano resta al comando del Mondiale.

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) ha invece vinto in solitaria nelle MotoGP, consolidando la sua leadership. Dietro di lui due spagnoli, il compagno di squadra Maverick Viñales e il campione in carica Joan Mir (Suzuki). Quarto posto per un altro francese, Johann Zarco, che nel Mondiale è 2. a 34 lunghezze da Quartararo. In Moto3, vittoria per Foggia. Dopo la pausa estiva, si torna l’8 agosto in Austria.