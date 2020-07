El Diablo (al secolo Fabio Quartararo, Yamaha Team Petronas, MotoGP, numero di gara: 20) si è imposto nel primo Gran Premio dell’era COVID-19. È anche il suo primo successo in MotoGP. L’aveva (di fatto) promesso iniziando a inanellare pole position (sette, compresa quella di sabato scorso) e diventando il francese con il maggior numero di prime posizioni in qualifica nella massima categoria. Ha vinto il GP all’età di 21 anni e 90 giorni. Giusto per ricordare, Valentino Rossi ci è riuscito (nella classe maggiore) a 21 anni e 144 giorni. Era l’anno 2000. Gran Premio di Gran Bretagna, classe 500. Il 9 luglio di venti anni fa. Destino: l’anno prossimo Fabio prenderà il posto proprio di Valentino nella squadra ufficiale Yamaha. E Valentino quello di Quartararo in Petronas. Vedendo come il giovanissimo transalpino utilizza la M1 che Yamaha fornisce, Rossi ha qualche ragione nel pensare che il futuro gli riserverà ancora cose buone, e ragionare di correre con Petronas non solo nel 2021 ma anche nel 2022.

Il campione è sfortunato

«Mi renderò conto di aver vinto solo rivedendo la gara. Peccato non avere famiglia e tifosi qui con me. Dedicata a chi ha sofferto in questi mesi». Il successo (con pieno merito) di El Diablo sarebbe la sola notizia del giorno, se non fosse che, nella gara che Quartararo ha controllato, Marc Marquez (un altro Diablo) è caduto procurandosi una frattura all’omero. Oggi (lunedì) sarà già a Barcellona, per essere operato (probabilmente domani) all’Hospital Universitari Dexeus dal dottor Xavier Mir.

La rovinosa caduta è successa alla curva numero tre, e proprio mentre Marc sembrava sul punto di illuminare il GP di Spagna con un’altra grande impresa. Era quasi caduto anche nella primissima parte di gara; uscito sparato nella ghiaia, ce l’aveva fatta a mantenersi in piedi e rientrare. Diciannovesimo. Cosa poteva fare? Beh, ha tentato l’impossibile. Infilando secchi gli avversari uno dopo l’altro, a quattro giri dal termine era terzo. Marc non ha il carattere di chi si accontenta. Anche per questo, per il non arrendersi mai, ha vinto 82 gare nel Motomondiale e conquistato 8 titoli, assieme alla fama di chi può tutto.

L’high-side che lo ha scaraventato a terra è stato brutale. L’impressione è stata subito di un danno di una qualche importanza. Ed oggi, attendendo il comunicato dell’Hospital Universitari, ci si chiede se il guaio sarà serio agli effetti della classifica finale di campionato. Una stagione così compressa, con gare tanto ravvicinate, minaccia di vedergli saltare forse altri due GP.

Mentre Maverick Viñales (Yamaha) ha concluso secondo, Valentino Rossi (idem) si è fermato a sette giri dal termine: «Un problema con la moto. In rettilineo si è acceso un allarme, e sono stato costretto a ritirarmi». Sul podio anche Andrea Dovizioso (Ducati) reduce da un recente frattura alla clavicola.

Giornataccia per Tom

In Moto2, weekend da dimenticare per Tom Lüthi. Diciannovesimo in qualifica, in gara è caduto a tre giri dal termine. «C’è poco da dire. I ragazzi hanno lavorato sodo, io mi sentivo combattivo, e finire il fine settimana così ti lascia l’amaro in bocca».

Anche Marcel Schrötter, tedesco, suo compagno di squadra, è scivolato. «Ho guidato sopra il limite; quando i pneumatici si sono consumati troppo, ho perso la ruota anteriore».

Jesko Raffin, altro svizzero della categoria, ha chiuso ventunesimo. Il GP è stato vinto da Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. A gara finita, in parco chiuso, si è visto Luca prodursi in una vivace acrobazia sopra una transenna, pur di abbracciare il fratello che, da fuori, gli tendeva le braccia.

In Moto3, successo dello spagnolo Arenas. Il nostro Jason Dupasquier (anche lui, come Raffin) ventunesimo.

