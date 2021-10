Un campionato avveniristico, con auto dalle sembianze simili a quelle che potremmo acquistare in concessionaria, ma che nascondono motori elettrici da 500 kilowatt di potenza, quasi 700 cavalli che possono essere sfruttati al massimo. Un campionato dal format innovativo, per offrire un prodotto ad oggi unico nel panorama del motorsport, e con soluzioni che guardano alla sostenibilità ambientale, anche al di fuori dell’azione in pista. Tutto questo è il PURE ETCR, la serie che nel 2021 ha rappresentato il terreno della nuova sfida intrapresa da Romeo Ferraris. Il costruttore di Opera ha schierato la Giulia ETCR, un progetto realizzato in autonomia, battagliando con ottimi risultati contro avversari di altissimo profilo come Cupra e Hyundai. Michela Cerruti, in qualità di team principal, è stata l’anima e la guida di questo impegno: con lei abbiamo voluto parlare di PURE ETCR, ma non solo.

Michela, si è conclusa una stagione che è giusto definire... elettrizzante: la prima del campionato PURE ETCR.

«L’appuntamento di Pau-Arnos è stato l’ultimo di questa stagione inaugurale del PURE ETCR, il nuovo campionato per vetture turismo elettriche. Abbiamo vissuto tante battaglie in pista e abbiamo chiuso con il sorriso, grazie al secondo posto fra i costruttori battendo per un solo punto la Hyundai e lottando fino alla fine contro Cupra, marchio che fa parte di un altro colosso come il gruppo Volkswagen. Ci siamo fatti valere, restano in lizza per il titolo piloti fino all’ultimo round con Rodrigo Baptista. E un contributo fondamentale è venuto ovviamente anche dagli altri piloti che abbiamo schierato: Luca Filippi, Oliver Webb, Philipp Eng, Stefano Coletti e Luigi Ferrara».

Cosa è stata per Romeo Ferraris questa avventura?

«A livello ingegneristico, l’impegno nel PURE ETCR è stato la sfida più grande nella storia di Romeo Ferraris. Ci siamo lanciati in un campo per noi nuovo, quello della propulsione elettrica, sfruttando sì una parte del nostro know-how, ma anche dovendo imparare moltissime cose. E ci siamo misurati appunto contro due giganti come il gruppo Volkwagen, attraverso il marchio Cupra, e Hyundai, che vantano entrambi anni di esperienza nella mobilità elettrica. Non possiamo che essere orgogliosi di aver tenuto loro testa con la nostra Giulia ETCR, e il merito va a ogni singolo membro della squadra: piloti, ingegneri, meccanici, chi è presente ai box e chi rimane in sede. E non voglio nemmeno dimenticare i fornitori che abbiamo coinvolto in questa iniziativa, che ci hanno dato un aiuto determinante, operativo e di competenze. Forse qualcuno ci considerava gli sparring partner, destinati solo a fare presenza, ma abbiamo dimostrato che non era così: a Copenaghen, con Philipp Eng, siamo pure riusciti a vincere il weekend”.

Perché avete scelto di affrontare proprio il PURE ETCR?

«Romeo Ferraris, grazie anche alla direzione impressa da mio padre Aldo, negli anni si è trasformata da semplice squadra corse, o officina, a vero e proprio costruttore. Dopo il progetto Giulietta TCR abbiamo scelto di spingerci oltre, guardando al futuro: il PURE ETCR è terreno di sperimentazione, fra propulsione elettrica e batterie, per soluzioni che si potranno trovare un giorno sulle auto comuni. Per noi è un banco prova e una vetrina, ma sarebbe ingiusto definirlo solo come un campionato di ingegneri. L’organizzatore Discovery Events è stato abile a conciliare gli aspetti tecnici con un format innovativo, che regala pathos sin dall’inizio di ogni weekend, e con un’attenzione generale alla sostenibilità ambientale. Anche il motorsport deve fare la propria parte e dare l’esempio. Quindi, siamo contenti di esserci e di aver creduto in qualcosa che crescerà ulteriormente: nel 2022 è già previsto che il PURE ETCR divenga un campionato FIA a tutti gli effetti».

Hai accennato alla storia di Romeo Ferraris. Il PURE ETCR è solo un altro capitolo di un lungo cammino, persino sull’acqua...

«Romeo Ferraris è una realtà che, in oltre sessant’anni, ha fatto tante cose e oggi ne fa anche di più. È stata fondata nel 1959 come preparatore e piccola squadra corse, è stata motorista realizzando il famoso «Millino» per le auto sport prototipi, e poi ha ottenuto addirittura successi e record a ripetizione nella motonautica. Nel 2008 mio padre Aldo è entrato in società unendo le forze con la famiglia Ferraris, e da lì l’azienda è cresciuta su ogni fronte. Come squadra corse si è misurata con successo in varie categorie, anche internazionali, ad esempio nella Superstars, ha operato da distributore per conto di organizzatori, è diventata costruttore di auto stradali di piccola serie con il FatFive, e più di recente concessionaria ufficiale per i marchi Morgan e Caterham con l’acquisizione di Borghi Automobili. C’è molta carne al fuoco e in ogni ambito cerchiamo di lavorare al meglio, senza volerci fermare».

E in pista, comunque, il 2021 non può dirsi del tutto concluso per le auto Romeo Ferraris...

«Dopo aver terminato l’impegno nel FIA WTCR con Team Mulsanne, vediamo comunque le nostre Giulietta TCR e Giulietta Veloce TCR ottenere ancora ottimi risultati grazie ai nostri clienti nelle varie serie nazionali e regionali. Sono arrivati podi e persino vittorie fra Danimarca, Stati Uniti, Australia, Brasile e Giappone, a conferma di un prodotto tutt’ora competitivo e che non abbiamo smesso di seguire, fornendo supporto tecnico e ingegneri. Anche entrando nel mondo TCR avevamo avuto il coraggio di sfidare le grandi case automobilistiche, e possiamo dire di essere stata l’unica realtà indipendente a riuscirci per davvero, in modo continuativo e con soddisfazioni notevoli: come si può dimenticare, ad esempio, il successo nel Mondiale a Suzuka, nel 2018? Rimarrà una pagina indimenticabile».

In questa epoca storica si parla molto della presenza femminile nel motorsport, da rafforzare anche attraverso iniziative mirate. Tu, da ragazza, hai saputo affermarti in più vesti all’interno di questo mondo.

«Devo dire che non è stato semplice. La mia passione per le corse è scattata anche un po’ in ritardo, dopo aver conseguito la patente: come pilota non ho seguito la classica gavetta nel karting, ma poi ho voluto essere versatile, guidando moltissime auto diverse. Essere stata la prima donna a vincere a Monza, nel campionato Superstars, e poi con le potenti monoposto Auto GP a Imola, è stata fonte di gioia indescrivibile e ha spazzato via molti pregiudizi. Ho maturato capacità di adattamento che cerco di sfruttare anche adesso che sono diventata team manager. Questo è un ruolo in cui la percentuale di donne è addirittura inferiore a quella che si riscontra fra i piloti, ma credo di aver dimostrato con i fatti le mie capacità professionali. Comunque, non ho certo smesso di mettermi al volante: quando è utile, mi piace tantissimo provare in prima persona le auto che realizziamo. È stato così anche con la Giulia ETCR, molto emozionante”.

C’è un pensiero personale con cui vuoi concludere l’intervista?

«Dedico i risultati di quest’anno a mio padre Aldo, purtroppo venuto a mancare in estate. È stato un uomo guidato dalla passione in ogni settore in cui si è cimentato, compreso ovviamente il motorsport, prima da pilota e poi portando le sue capacità imprenditoriali in Romeo Ferraris. Il mio obiettivo è proseguire sulla strada da lui tracciata, per far crescere sempre di più la nostra realtà, in pista e non solo».

