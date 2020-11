Ci siamo. Da domenica, Lewis Hamilton è diventato il più grande pilota della storia. Ha affiancato Michael Schumacher nella conquista di 7 titoli mondiali però ha vinto più Gran Premi del campionissimo tedesco. Quindi c’è lui, ora, in cima alla classifica dei fenomeni. E ci resterà per un pezzo, perché i suoi annunciati successori – Verstappen e Leclerc in prima linea – sinora non hanno ancora vinto niente. Semmai è più probabile che Hamilton allunghi il passo, considerando che i regolamenti del 2021 saranno gli stessi e quindi la Mercedes continuerà presumibilmente a dettar legge. Nel Gran Premio più difficile di questa bislacca stagione, Hamilton ha dato spettacolo. Dicono, i suoi detrattori, che vince perché ha una macchina superiore? Bene, stavolta l’ha spuntata con una monoposto che era...