Come vive un campione di Formula 1 la sosta forzata per il coronavirus? Sebastian Vettel sorride quando glielo si chiede in video: spiega, racconta, cerca di entrare nei meccanismi mentali suoi e degli altri in momenti di smarrimento che non concedono previsioni, né tantomeno date o appuntamenti.

Claudio Marchisio, l’ex centrocampista della Juve, parla della «bolla surreale che galleggia al di fuori della realtà» nella quale vivono gli atleti di livello. Lo stop a qualsiasi attività sportiva professionistica è un modo per riportare la bolla nel mondo reale, a prendere coscienza di ciò che sta accadendo. Vettel ne è consapevole: «All’improvviso ci siamo trovati senza gare, senza test, senza niente. E abbiamo dovuto resettare la nostra vita, chiedendoci che cosa sia davvero importante».

