Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero del braccio destro aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress. E’ quanto comunica in una nota la Honda, il team del campione del mondo della MotoGp. Il dott. Xavier Mir e il suo team presso l’Ospedale Universitari Dexeus a Barcellona - afferma il team giapponese - ‘’hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso».