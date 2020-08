Un secondo appuntamento nella GT4 European Series in chiarooscuro per Joel Camathias e la Porsche 718 Cayman GT4 di Centri Porsche Ticino, condivisa con Ivan Jacoma a Misano. Come ad Imola nella prova di apertura del campionato europeo di riferimento per le GT4, la compagine tutta ticinese ha centrato un bel podio in gara-1 ma è stata messa fuori gara da un contatto in gara-2. Il weekend era iniziato con ottimi responsi, a dimostrazione della competitività di mezzo, team e piloti e in gara-1 sabato, con Ivan al volante al via e Joel a disputare il secondo stint, è arrivato il terzo posto in Pro-Am (7. assoluto) nonostante la corsa sia stata disturbata da una safety-car nei giri finali. Domenica, in gara-2, Joel lottava tra i primissimi al via e nelle fasi iniziali, ma ha subito un contatto nei concitati primi giri che ha rotto il radiatore, costringendolo al ritiro. Prossimo appuntamento, il 5-6 settembre, al Nürburgring.