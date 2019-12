Il pilota Andrea Iannone è stato sospeso provvisoriamente dalla Federazione internazionale motociclismo (Fim) dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping di routine, in occasione del GP della Malesia, svoltosi sulla pista di Sepang lo scorso 3 novembre. Lo rende noto la Fim in un comunicato. Nei campioni di urine del pilota di Vasto, esaminati in un laboratorio della WADA in Germania, è stata rilevata una quantità superiore ai limiti legali di una sostanza non specificata facente parte della lista degli steroidi androgeni anabolizzanti. Il pilota in seguito ha preso posizione con un annuncio sul suo profilo Insatgram: «Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda».