Il governo britannico esenterà gli sportivi di alto livello dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni che è in vigore per chi è diretto nel Regno Unito. Una misura che soddisfa gli organizzatori delle due corse valide per il Mondiale di formula 1 in programma a Silverstone. La BBC ha infatti confermato che quest’anno sul circuito inglese si gareggerà a due riprese, il 2 e il 9 agosto.

«Ci rallegriamo per gli sforzi del governo per permettere e facilitare le operazioni di chi lavora per lo sport di alto livello e per chi sostiene in particolare la ripresa delle gare di F1», ha detto un portavoce del Mondiale.