La prima, attesa vittoria nell’European GT4 Series per Joel Camathias è arrivata domenica, in gara 2 al Nürburgring. Confermando la crescita della competitività della Porsche 718 Cayman dell’Allied Racing già intravista a Spa, il pilota ticinese e il suo compagno di equipaggio, il danese Alexander Hartvig, hanno conquistato un bellissimo successo in Pro-Am in gara-2, che è valso anche il settimo posto assoluto. L’ultimo appuntamento dell’European GT4 Series si disputerà a Barcellona il 9-10 ottobre. «Questa volta è andato tutto bene e abbiamo potuto cogliere un bel successo in gara-2 su un tracciato impegnativo come il Nürburgring. Già a Spa, avevamo trovato la strada verso il podio e qui siamo stati ancora più competitivi. Peccato per gara-1, dove eravamo in testa ma purtroppo si è rotta la radio e quando Alex si è fermato per il cambio piloti, si era appena chiusa la finestra dei pit-stop, con la conseguente penalità. Ma in gara-2, pur partendo più indietro, non abbiamo lasciato niente a nessuno e abbiamo portato a termine una bellissima rimonta sino alla vittoria. Sono felice, perché è stata una gara tutta all’attacco, esaltante, e coronata dal successo. Era ora, dopo tutte le vicissitudini e la sfortuna della prima parte di stagione. Ed è proprio vero che vincere fa bene e cura tutto!», ha detto Camathias.