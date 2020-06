La settimana prossima la Formula 1 inizierà il Mondiale 2020 al Red Bull Ring in Austria con due Gran Premi in programma il 5 e il 12 luglio. FIA e Liberty Media hanno stabilito dei nuovi protocolli anti-coronavirus che bisognerà rispettare affinché tutti gli addetti presenti nel paddock possano lavorare in totale sicurezza. Come prima cosa tutti coloro che prenderanno parte al weekend di gara dovranno sottoporsi a dei test regolari. Qualsiasi evento verrà disputato a porte chiuse, quindi senza spettatori, né giornalisti né personaggi famosi (soliti ad essere presenti nei paddock). Il personale di ogni scuderia sarà dimezzato, tutti viaggeranno da soli o al massimo in piccoli gruppi. La regola fondamentale, sarà quella del distanziamento sociale. Il personale sarà controllato rigorosamente, sia prima, sia durante gli eventi, e nei weekend consecutivi sulla stessa pista ci saranno ulteriori misure per far sì che la cosiddetta bolla mantenga tutti in isolamento rispetto al mondo circostante.