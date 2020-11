«Dai, parliamo inglese, così tutti capiscono...». La voce di Jorge Lorenzo (5 titoli mondiali, ritiratosi al termine del 2019) giunge da chissà dove, attraverso il sistema internet di videoconferenza. Joan Mir, 23 anni compiuti da poco, ha appena conquistato il suo primo titolo in MotoGP, correndo per i colori di Suzuki. Lorenzo e Joan sono nati nella stessa isola, Maiorca. Non soltanto: Mir ha ascoltato, quando non aveva ancora dieci anni, gli insegnamenti del padre di Jorge Lorenzo, per come stare in moto. Jorge: «Te lo sei meritato, il titolo. Sei stato il più forte; il più regolare. Hai fatto la storia, per Suzuki». Vero: la Casa non conquistava la corona MotoGP dal 2000 (Kenny Roberts Junior).

Seconda stagione nella categoria regina

«Hai vinto alla seconda stagione appena nella categoria - ha continuato Jorge - . Ed hai ancora un sacco di anni per ripeterti... divertiti». Mir è ancora stravolto: «Mi servirà una doccia per capire la situazione... è da quando avevo dieci anni che covo questo sogno. Una stagione difficile: combattere contro gli avversari in pista, e contro il virus fuori. Poster a casa? No, non ne ho».

I poster di Valentino Rossi

La domanda sugli (eventuali) poster gli era stata avanzata perché poco prima Franco Morbidelli, che aveva portato alla vittoria del GP la Yamaha Petronas (un mastino: ultimo giro da leggenda, contro Jack Miller, Ducati Pramac) aveva confessato di tenerne uno di Ayrton Senna in camera e, quindi, di aprire gli occhi tutte le mattine, quando è a casa, guardandolo. «Però - precisa Mir - possiedo la collezione dei modellini di tutte le moto di Valentino Rossi...».

Vince Martin, Lüthi sedicesimo

Moto2: successo di Jorge Martin, davanti a Hector Garzò e Marco Bezzecchi. Classifica mondiale corta: ancora quattro piloti in lizza. Deciderà l’ultimo GP. Sabato, assicurandosi la pole (la sua prima, nel Motomondiale), Stefano Manzi ha proposto a tutti un tuffo nel passato. Corre in Moto2 in sella ad una moto con telaio MV Agusta. L’ultima pole del marchio italiano risaliva al 1976. L’aveva ottenuta Giacomo Agostini, in classe 350, nel Gran Premio di Francia. Tom Lüthi, sedicesimo, non è riuscito ad entrare in zona punti.

Successo di Arbolino

Moto3: vittoria di Tony Arbolino. Con grande tenacia, per 21 giri ha inseguito da presso Raul Fernandez, in fuga fin dal via, per poi attaccarlo e passarlo a due tornate dal termine. «Il mio carattere - ha affermato in conferenza stampa - mi porta sempre a puntare alla vittoria. Ero al limite ad ogni curva; sono orgoglioso di me stesso; voglio continuare a credere nel sogno». Per sogno, s’intende il titolo mondiale. Tre piloti in lizza. L’ultimo GP, Portimao, distribuirà le carte. Jason Dupasquier ventiduesimo.

