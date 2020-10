Un altro weekend da dimenticare per Thomas Lüthi (Kalex) costretto a ritirarsi dopo una caduta nel primo giro del GP di Teruel sul circuito di Aragona.Vittoria per l’inglese Sam Lowes (Kalex), che ha conquistato il suo terzo successo di fila. Sul podio sono saliti gli italiani Fabio di Giannantonio (Speed Up) e Enea Bastianini (Kalex). Lowes ha preso la leadership nella generale con sette punti di vantaggio sullo stesso Bastianini.