Thomas Lüthi ancora lontano dai giochi che contano in occasione delle qualificazioni delle Moto2 del GP di Teruel al Motorland di Aragona. Il bernese partirà solamente dalla 26. posizione domani per la gara. Lüthi è dovuto passare dalla Q1, ma non è riuscito a realizzare uno dei quattro migliori tempi con cui avrebbe potuto andare in Q2.

Nella categoria regina delle MotoGP, la pole position è andata per la prima volta nella sua carriera al giapponese Takaaki Nakagami (Honda). Ha preceduto l’italiano Franco Morbidelli su Yamaha di 0’’063 e lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) di 0’’273.

Marc Marquez ancora ai box

Marc Marquez non dovrebbe più riuscire a tornare in pista quest’anno. L’otto volte campione del mondo, infortunatosi ad inizio stagione a Jerez, non proverà un ritorno anticipato. “Non so se posso dirlo ufficialmente, ma è una constatazione. Mi hanno chiesto di correre fino al GP del Portogallo del 22 novembre” ha dichiarato su Servus TV il tedesco Stefan Bradl, il pilota che ha sostituito lo spagnolo su una delle due Honda del team ufficiale.

Marquez (27 anni) si era infortunato al braccio il 19 luglio in occasione del primo GP della stagione a Jerez. Era stato in seguito operato per due volte.

