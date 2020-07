Ricapitoliamo. In un’annata differente, a questo punto della stagione si sarebbero già corsi nove Gran Premi di MotoGP. Saremmo ormai a metà campionato. I rapporti di forza sarebbero delineati e, forse, si potrebbero addirittura azzardare previsioni circa il risultato finale. Invece, la COVID-19 ha picchiato duro anche sul Motomondiale. Ha costretto a riformulare l’intera scaletta del campionato; gli appuntamenti in calendario si sono ridotti a tredici, tutti in Europa. Le trasferte oltre oceano sono state o cancellate o trasferite in lista d’attesa. Si effettueranno o no a seconda dello sviluppo della pandemia, e osservare le aree del pianeta dove la situazione oggi è terribilmente difficile non sollecita più di tanto all’ottimismo.

Vietato sbagliare

L’interesse del momento è rivolto ad individuare...