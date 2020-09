Il luganese Marco Timbal, a bordo della Porsche Cayman 718 GT4 del Team Four Motors, in compagnia del Danese Henrik Bollerslev con il quale ha disputato le 2 ultime edizioni della medesima competizione, del tedesco Matthias Beckwermert, e del gentleman driver Nicola Bravetti, si è assicurato il secondo rango in classe AT, preceduti solo dalla 911 GT3 (991.2).