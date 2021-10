Tris di titoli a Barcellona nella Classe Silver Cup. Chiusura di stagione alla grande per Alex Fontana nel World Challenge Europe. Ai successi nel trofeo Sprint e nella classifica combinata Overall, si è infatti aggiunto quello nel trofeo Endurance. Un trofeo già conquistato nel 2018. Sempre con il Team Emil Frey Racing. Facile immaginare l’enorme soddisfazione del pilota luganese che abbiamo contattato mentre si godeva ancora una giornata a Barcellona. Oggi, dopo la magnifica avventura agonistica vissuta in Catalogna, è infatti previsto il suo ritorno in Ticino. «Ho detto che questo triplo titolo è una delle pietre miliari della mia carriera - afferma Alex - . Lo ribadisco, perché se è vero che alla vigilia delle competizioni eravamo i leader della classifica, è altrettanto vero che nelle...