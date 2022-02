Eccola, la nuova Ferrari: si chiama F1-75 (dove 75 sono gli anni del Cavallino), ha una linea rivoluzionaria quanto insolita, è intrisa di soluzioni tecniche innovative nascoste sotto la carrozzeria, è spinta da un motore ibrido profondamente modificato. Basteranno tutte queste cose per tornare a vincere? C’è da augurarselo, la partenza sembra incoraggiante. Da qui all’inizio del campionato (20 marzo in Bahrain, 23 tappe, conclusione il 20 novembre da Abu Dhabi) ci saranno solo sei giorni di prove per capire, rimediare, copiare il meglio che mostreranno gli altri.

Bolidi inediti

È il fattore tempo l’elemento che farà la differenza nel prossimo Mondiale, sia per la Ferrari sia per gli altri, poiché parliamo di macchine inedite, frutto di un nuovo regolamento che potrebbe lanciare al vertice nuove...