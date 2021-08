Il nove volte Campione del Mondo Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP a fine stagione. Il «Dottore» chiude così una carriera di 25 anni nel Motomondiale che lo ha visto conquistare 7 Campionati del Mondo della classe regina, vincere 115 gran premi, con il record di 89 vittorie in MotoGP, e salire sul podio per ben 235 volte da quando ha iniziato nel 1996. Quest’oggi Rossi ha tenuto una conferenza stampa speciale in cui ha confermato che questa stagione per lui sarà l’ultima. «Ho detto che avrei preso una decisione per il prossimo anno dopo la pausa estiva, e ho deciso di fermarmi a fine stagione», ha esordito la leggenda delle due ruote. «Purtroppo questa sarà la mia ultima metà stagione da pilota in MotoGP. Ed è difficile, è un momento molto triste perché è difficile da dire, sapendo che il prossimo anno non correrò con una moto, cosa che ho fatto per più o meno 30 anni». Il pilota ha poi aggiunto: «L’anno prossimo la mia vita cambierà. Ma è stato fantastico, mi sono divertito molto, è stato un lungo, lungo viaggio ed è stato davvero, davvero divertente. Ho passato dei momenti indimenticabili con tutti i miei ragazzi, i ragazzi che lavorano per me, quindi... non ho molto da dire! Solo questo».