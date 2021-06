Quattordicesima vittoria in carriera per Max Verstappen, trionfatore nel Gran Premio della Stiria, sul circuito austriaco di Spielberg. Il 23.enne olandese della Red Bull, partito in «pole position», ha fatto corsa in testa dall’inizio alla fine. Il suo principale rivale per il titolo mondiale, il campione in carica Lewis Hamilton, ha chiuso al secondo posto, ma non è mai stato in grado di tenere il passo con la sua Mercedes. Poco prima della fine, il britannico ha montato le gomme nuove e ha così realizzato il giro più veloce in gara, sinonimo di un punto in più per il campionato. Nella generale, Verstappen ha ora 18 lunghezze di vantaggio su Hamilton (156 punti a 138).