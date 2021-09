Colpo doppio per Max Verstappen: il pilota della Red Bull-Honda si è imposto nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, davanti ai suoi tifosi festanti, tornando in testa al Mondiale. Partito in «pole position», Verstappen ha preceduto le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, conquistando il suo diciassettesimo successo in Formula Uno. In classifica, l’olandese conta tre punti di vantaggio sull’inglese. La lotta proseguirà il prossimo weekend a Monza per il GP d’Italia.