Hamilton, che era andato subito in testa alla partenza, sembrava destinato a conquistare l’ennesimo titolo piloti. I suoi piani sono però stati scombussolati dalla safety-car che, entrando in scena tra il 53. e il 58. giro, ha rimescolato le carte.

Il britannico, che fino a quel momento aveva un vantaggio di più di 10’’ e che stava controllando le operazioni senza particolari patemi d’animo, è rimasto in pista mentre Verstappen è riuscito ad andare ai box per montare le gomme morbide. La scelta dell’olandese si è poi rivelata vincente.

«Tutta la sua famiglia ha sempre amato il mondo delle corse, dunque credo che Max non possa che essere il risultato naturale di questo amore per i motori», ha dichiarato il suo manager Raymond Vermeulen. L’uomo sa bene quello che dice visto che aveva già lavorato con il padre di Max, Jos, che tra il 1994 e il 2003 ha corso 107 Gran Premi finendo anche due volte sul podio nel corso della prima stagione.

La madre di Max Verstappen, Sophie Kumpen, è invece stata compagna di squadra del campione del mondo di F1 Jenson Button in kart: la belga «era una pilota fantastica, molto rapida», ha ricordato il britannico per il podcast della F1.

Niente di sorprendente, dunque, se Max, - «sempre in anticipo sui tempi» come ci tiene a sottolineare il suo manager - è diventato il più giovane pilota a prendere il via in un Gran Premio: era il 2015 e Max aveva debuttato, a 17 anni, 5 mesi e 15 giorni, coi colori della Toro Rosso. In seguito è stato il più giovane vincitore in Spagna nel 2016: allora aveva 18 anni, 7 mesi e 15 giorni ed era alla sua prima corsa con la Red Bull.