La stagione 2021 di Alex Fontana nel GT World Challenge Europe diventa sempre più esaltante: il pilota ticinese ha conquistato anche la sua prima vittoria assoluta, sullo storico tracciato di Zandvoort, tappa del trofeo Sprint Cup. Il portacolori del team Emil Frey Racing, in equipaggio con il connazionale Ricardo Feller sulla Lamborghini Huracàn GT3 Evo #14, ha dominato gara 1 di sabato grazie a una vera e propria prova di forza. Ciliegina sulla torta del weekend in Olanda, il secondo posto in rimonta di gara 2 che proietta Fontana sempre più in alto nelle classifiche di campionato.



Nella qualifica del sabato mattina è stato Feller a scendere in pista, centrando la pole-position in 1’33’’586 che gli ha permesso di scattare davanti a tutti nella prima corsa. Feller è riuscito ad accumulare un margine di circa 10’’ sugli inseguitori, per poi consegnare il volante ad Alex in occasione della sosta obbligatoria effettuata a metà distanza. Fontana ha completato l'opera viaggiando sempre in testa, fino a costruire un margine di 13 secondi di vantaggio sulla seconda auto.



La Q2 di domenica non è stata invece delle più semplici per Alex, sedicesimo, sfavorito per il continuo evolversi delle condizioni dell'asfalto dopo la pioggia caduta in precedenza. Ma in gara 2 ecco la rimonta, pur su un tracciato dove sorpassare non è così semplice. Lo svizzero era salito ottavo al momento del pit-stop, con Feller subentrato alla guida nello stint conclusivo fino ad agguantare la piazza d'onore a 5'30 dal termine, coronando uno splendido lavoro di squadra.



Fontana occupa adesso il quarto posto nella graduatoria Overall del GT World Challenge Europe con 56 punti, ed è leader solitario fra gli iscritti alla Silver Cup a quota 112. In Sprint Cup, il trofeo dedicato ai weekend con doppia qualifica e doppia manche da 60 minuti, Fontana è secondo assoluto con 41 lunghezze e leader solitario tra i concorrenti Silver Cup forte di 62 punti.



Il prossimo round del GT World Challenge Europe, di nuovo nel formato Sprint Cup, sarà in Italia: nel weekend del 2-4 luglio si andrà a Misano Adriatico.



Alex Fontana ha dichiarato: «Questo 2021 si sta rivelando un anno sempre più ricco di soddisfazioni: da iscritti alla classe Silver Cup, non solo siamo già riusciti a salire sul podio assoluto sia nei trofei Endurance che Sprint, ma a Zandvoort abbiamo addirittura festeggiato la vittoria generale. In gara 1 abbiamo mostrato davvero la nostra forza, e nel GT World Challenge Europe non accade così spesso di condurre il gruppo dalla partenza fino al traguardo. Non siamo stati da meno in gara 2, rimediando alla qualifica con una rimonta andate oltre le nostre aspettative, pur coscienti del nostro potenziale. Il merito va all'incredibile lavoro fatto insieme al team Emil Frey Racing, che per me è come una famiglia, e al mio compagno Ricardo. Fra noi c'è un'intesa eccezionale, e i risultati si vedono. Fa decisamente un grande effetto trovarci così in alto, nella graduatoria generale così come nella Silver Cup. L'obiettivo, ora, è semplice: dobbiamo continuare così».