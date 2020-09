Joel Camathias: «E’ stato un weekend iniziato male e finito peggio. Come se non fosse bastata la difficoltà oggettiva di una pista non semplice e praticamente da scoprire sia per me che per Ivan, e l’alternza fra bagnato e asciutto, il problema alla centralina non ci ha permesso di girare nelle libere. Eppure in gara-1 abbiamo centrato il podio, che poi ci è stato negato per una penalità davvero difficile da capire, per un normale contatto di gara di Ivan ni primissimi giri. In gara-2, l’incidente subito da Ivan e ampiamente documentato dalle immagini TV si commenta da solo. L’avversario ha semplicemente dato una ruotata a Ivan, spedendolo cotro il guard-rail. La macchina è distrutta e Ivan ha rischiato grosso, poteva finire molto peggio. Se non ci sono due pesi e due misure, sono curioso di vedere che sanzione prenderanno i commissari in questo caso. Per quanto riguarda noi, la cosa migliore è guardare avanti alla prossima gara».