La pandemia forse si sta allontanando ma di sicuro ha lasciato qualche strascico pesante nel mondo dello sport, in particolare in quello dorato della Formula 1, che per anni ha navigato senza preoccuparsi delle spese e poi, all’improvviso, ha visto il suo castello di sabbia afflosciarsi perché sono venuti meno gran parte degli introiti degli sponsor, dei diritti tv, degli organizzatori. E allora, per rimediare, si è fatto ricorso alla peggiore delle soluzioni possibili, aumentando il numero dei Gran Premi. Adesso siamo a 23, ma potrebbero salire ben oltre già nel 2022 sotto la spinta dei dieci avidissimi costruttori, per i quali più gare significano più introiti, dimenticando che le stagioni più belle della F.1 sono state quelle dell’esclusività, quando i GP erano 16-18. Più corse portano più...