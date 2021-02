Biancoblù sconfitti a Friburgo

Falsa partenza dei leventinesi a Friburgo: due gol concessi nello spazio di 2’30’’ spianano la strada al Friburgo che si impone con merito per XX. I biancoblù, scesi in pista con diversi cambiamenti fra le linee, alla BCF Arena possono contare anche sul nuovo acquisto Cajka, che viene inserito nella linea con Novotny e Zwerger.

Perlini finisce subito sulla panchina dei penalizzati e all’1’13’’ – dopo appena 11 secondi powerplay – Mottet supera per la prima volta Ciaccio. Gli ospiti accusano e il colpo e al 2’30’’ subiscono anche il raddoppio di Bykov. Cereda prova a scuotere i suoi chiamando il “time-out”. Al 4’ è Grassi a provarci solo davanti a Berra, poi al 7’ Zwerger colpisce il palo in powerplay. Un minuto più tardi è Bykov – in shorthand – a colpire i ferri su una ripartenza. Con l’uomo in più l’ambrì non punge, mentre i padroni di casa vanno sul 3-0 già al 12’46’’ con una bella deviazione di Schmid. Il Friburgo continua a spingere – 13 a 6 i tiri nei primi 20’ – mentre l’Ambrì non riesce a rendersi pericoloso.