Un filo sottile lega le carriere di Nadia Fanchini e Lara Gut-Behrami. Un rosario fatto di gioie condivise, piazzamenti scomodi, brutte cadute e splendide rinascite. «Ma anche di una bellissima intesa» ci racconta l’ex sciatrice italiana a margine dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo.

Infine, l’oro Gut-Behrami. La vittoria ottenuta in superG, sì. Ma anche un cerchio che si chiude, a dodici anni di distanza dall’inizio del suo disegno. Era il febbraio del 2009, a Val d’Isère. E a nemmeno 18 anni - in anticipo sul destino - arrivavano le prime medaglie iridate: due argenti. In supercombinata prima. Poi in discesa, nella disciplina regina e con la regina - Lindsey Vonn - sul gradino più alto del podio. Con loro Nadia Fanchini, 22 anni e come Lara alla prima gemma iridata. «Ricordo bene la felicità...