Un giocatore del Lugano è risultato positivo al coronavirus. Per questa ragione la partita tra il Lugano e il Sion, prevista domenica alle 16, è stata rinviata. Ne aveva dato notizia SRF. Ancora non si sa chi sia il bianconero positivo al test. La dirigenza dell’FC Lugano comunica che, su decisione del medico cantonale, tutti i giocatori della prima squadra che hanno preso parte all’allenamento di mercoledì 2 dicembre 2020 sono stati messi in quarantena fino a sabato 12 dicembre compreso, e questo «malgrado l’utilizzo di sei spogliatoi separati ed il rispetto dei concetti di protezione della Swiss Football League e dell’FC Lugano».